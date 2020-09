மாவட்ட செய்திகள்

2-வது முறையாக 445 ஊராட்சிகளுக்கு கபசுர குடிநீர் பொடி அமைச்சர் பாஸ்கரன் வழங்கினார் + "||" + For the 2nd time, 445 panchayats were provided with drinking water by Minister Baskaran

2-வது முறையாக 445 ஊராட்சிகளுக்கு கபசுர குடிநீர் பொடி அமைச்சர் பாஸ்கரன் வழங்கினார்