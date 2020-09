மாவட்ட செய்திகள்

இ-பாஸ் நடைமுறை, தொடர் மழை: ஊட்டிக்கு வர ஆர்வம் காட்டாத சுற்றுலா பயணிகள் + "||" + E-pass procedure, continuous rain: Tourists not interested in coming to Ooty

இ-பாஸ் நடைமுறை, தொடர் மழை: ஊட்டிக்கு வர ஆர்வம் காட்டாத சுற்றுலா பயணிகள்