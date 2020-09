மாவட்ட செய்திகள்

ஆலங்குளத்தில் மாதர் சங்கத்தினர் உண்ணாவிரத போராட்டம்: மகளிர் சுயஉதவிக்குழுவினரின் கடன் வட்டியை தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தல் + "||" + In Alangulam Mather Union hunger strike Of women self-help groups Loan interest Insistence to discount

ஆலங்குளத்தில் மாதர் சங்கத்தினர் உண்ணாவிரத போராட்டம்: மகளிர் சுயஉதவிக்குழுவினரின் கடன் வட்டியை தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தல்