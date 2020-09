மாவட்ட செய்திகள்

தொட்டில் கட்டி விளையாடியபோது கழுத்தில் சேலை இறுக்கி மாணவன் பலி + "||" + While playing Tighten the saree around the neck Student killed

தொட்டில் கட்டி விளையாடியபோது கழுத்தில் சேலை இறுக்கி மாணவன் பலி