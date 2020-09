மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதியில் நடமாடும் ரேஷன் கடைகள் மூலம் பொருட்கள் வினியோகம் ஆஸ்டின் எம்.எல்.ஏ. தகவல் + "||" + Distribution of goods through mobile ration shops in Kanyakumari Assembly constituency Austin MLA. Information

