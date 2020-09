மாவட்ட செய்திகள்

பிரேத பரிசோதனை செய்யாமல் அடக்கம் செய்யப்பட்டதால் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் இளம்பெண்ணின் உடல் தோண்டி எடுப்பு + "||" + Excavation of the body of a teenager with police protection as she was buried without an autopsy

பிரேத பரிசோதனை செய்யாமல் அடக்கம் செய்யப்பட்டதால் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் இளம்பெண்ணின் உடல் தோண்டி எடுப்பு