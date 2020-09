மாவட்ட செய்திகள்

காந்திகிராம பல்கலைக்கழகத்தில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி இறுதியாண்டு மாணவர்களுக்கு தேர்வு + "||" + Follow the social gap at Gandhigram University Selection for final year students

காந்திகிராம பல்கலைக்கழகத்தில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி இறுதியாண்டு மாணவர்களுக்கு தேர்வு