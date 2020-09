மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமர் நிதி உதவி திட்டத்தில் முறைகேடு: உதவி வேளாண்மை அலுவலர் உள்பட 2 பேர் கைது - சேலம் சி.பி.சி.ஐ.டி போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + Abuse in the Prime Minister's Financial Assistance Scheme Two people were arrested, including an assistant agriculture officer Salem CPCID Police Action

பிரதமர் நிதி உதவி திட்டத்தில் முறைகேடு: உதவி வேளாண்மை அலுவலர் உள்பட 2 பேர் கைது - சேலம் சி.பி.சி.ஐ.டி போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை