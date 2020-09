மாவட்ட செய்திகள்

வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் உயிர்ச் சேதங்களை தவிர்க்க பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் - கலெக்டர் திவ்யதர்ஷினி வேண்டுகோள் + "||" + During the northeast monsoon To avoid casualties The public must cooperate Collector Divyadarshini's request

வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் உயிர்ச் சேதங்களை தவிர்க்க பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் - கலெக்டர் திவ்யதர்ஷினி வேண்டுகோள்