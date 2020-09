மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் சராசரியை தாண்டி பெய்த பருவமழை: குறிச்சி, பேரூர் பெரிய குளம் நிரம்பியது - நொய்யல் ஆற்றில் அமைச்சர் ஆய்வு + "||" + Above average in Coimbatore Monsoon: Mark, Perur large pond filled - Ministerial study on the Noyyal river

கோவையில் சராசரியை தாண்டி பெய்த பருவமழை: குறிச்சி, பேரூர் பெரிய குளம் நிரம்பியது - நொய்யல் ஆற்றில் அமைச்சர் ஆய்வு