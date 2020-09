மாவட்ட செய்திகள்

கொள்முதல் செய்யாததால் ஆத்திரம்: பாலை கீழே ஊற்றி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Anger at not making a purchase Farmers demonstrate by pouring milk down

கொள்முதல் செய்யாததால் ஆத்திரம்: பாலை கீழே ஊற்றி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்