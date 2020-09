மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் காவிரி ஆற்றில் தடையை மீறி குளிக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் - ஆபத்தை உணர்வார்களா? + "||" + Tourists bathing in the Mettur Cauvery River in violation of the ban - will they feel the danger?

மேட்டூர் காவிரி ஆற்றில் தடையை மீறி குளிக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் - ஆபத்தை உணர்வார்களா?