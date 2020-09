மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த மத்திய மந்திரி சுரேஷ் அங்கடி மரணம் - டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் உயிர் பிரிந்தது + "||" + To the corona Who received treatment Union Minister Suresh Angadi dies She died at the Delhi AIMS Hospital

