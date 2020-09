மாவட்ட செய்திகள்

ஒரத்துப்பாளையம் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் நொய்யல் ஆற்றில் தண்ணீர் திறப்பு - கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை + "||" + Due to the increase in water level in Orathupalayam Dam Water opening in the Noyyal River

ஒரத்துப்பாளையம் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் நொய்யல் ஆற்றில் தண்ணீர் திறப்பு - கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை