மாவட்ட செய்திகள்

உடுமலையில் பரபரப்பு: எம்.எல்.ஏ. அலுவலகத்திற்குள் புகுந்து துப்பாக்கி முனையில் அமைச்சரின் உதவியாளரை காரில் கடத்திய கும்பல் - நகையை பறித்து விட்டு தளி பகுதியில் இறக்கி விட்டனர் + "||" + Udumalai agitation: MLA Enter the office Assistant to the Minister at gunpoint The kidnapping gang in the car

உடுமலையில் பரபரப்பு: எம்.எல்.ஏ. அலுவலகத்திற்குள் புகுந்து துப்பாக்கி முனையில் அமைச்சரின் உதவியாளரை காரில் கடத்திய கும்பல் - நகையை பறித்து விட்டு தளி பகுதியில் இறக்கி விட்டனர்