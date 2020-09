மாவட்ட செய்திகள்

ஆன்மிகத்தில் பற்றுள்ளவர்களையும், பண்பாளர்களையும் நியமிக்க வேண்டும்: கோவில்களை நிர்வகிக்க அரசியல்வாதிகள், அதிகாரிகளை நியமிப்பது உதவாது - அரசு பரிசீலிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Those who are spiritually inclined, Cultivators should also be appointed: Appointing politicians and officials to manage temples will not help

ஆன்மிகத்தில் பற்றுள்ளவர்களையும், பண்பாளர்களையும் நியமிக்க வேண்டும்: கோவில்களை நிர்வகிக்க அரசியல்வாதிகள், அதிகாரிகளை நியமிப்பது உதவாது - அரசு பரிசீலிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு