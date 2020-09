மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் மின்தடையால் மேலும் ஒரு பெண் இறந்ததாக கலெக்டரிடம் புகார் + "||" + Power outage at Tirupur Government Hospital Also complained to the Collector that a woman had died

திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் மின்தடையால் மேலும் ஒரு பெண் இறந்ததாக கலெக்டரிடம் புகார்