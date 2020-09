மாவட்ட செய்திகள்

இதுவரை இல்லாத அளவாக தமிழகத்துக்கு 820 கனஅடி கிருஷ்ணா நதி நீர் வரத்து + "||" + As never before 820 cubic feet of Krishna River water supply to Tamil Nadu

