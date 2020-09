மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு 25 ஆயிரத்தை தாண்டியது பலி எண்ணிக்கை 500-ஐ நெருங்கியது + "||" + Corona vulnerability Exceeded 25 thousand The death toll was close to 500

கொரோனா பாதிப்பு 25 ஆயிரத்தை தாண்டியது பலி எண்ணிக்கை 500-ஐ நெருங்கியது