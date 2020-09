மாவட்ட செய்திகள்

குன்னம் கிராம மக்கள் சார்பில் தண்ணீர் கேட்டு வெண்மணி கிராமத்தில் சுவரொட்டி + "||" + Asking for water on behalf of the people of Kunnam village poster in Venmani village

குன்னம் கிராம மக்கள் சார்பில் தண்ணீர் கேட்டு வெண்மணி கிராமத்தில் சுவரொட்டி