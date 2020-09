மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் பயங்கரம்: தலையில் கல்லைப்போட்டு வாலிபரை கொன்ற 5 பேர் கும்பல் - கொரோனா நோயாளிகள் என கிண்டல் செய்ததால் ஆத்திரம் + "||" + Terror in Madurai: Gang of 5 people kills teenager by throwing stones at his head - Anger at being teased as corona patients

மதுரையில் பயங்கரம்: தலையில் கல்லைப்போட்டு வாலிபரை கொன்ற 5 பேர் கும்பல் - கொரோனா நோயாளிகள் என கிண்டல் செய்ததால் ஆத்திரம்