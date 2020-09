மாவட்ட செய்திகள்

நகரும் நியாய விலைக் கடை தொடக்க விழா: எம்.எல்.ஏ. முன்னிலையில் அ.தி.மு.க.வினர் வாக்குவாதம் + "||" + Moving Fair Price Shop Opening Ceremony: MLA The ADMK debate in the presence

நகரும் நியாய விலைக் கடை தொடக்க விழா: எம்.எல்.ஏ. முன்னிலையில் அ.தி.மு.க.வினர் வாக்குவாதம்