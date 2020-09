மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசியை வாங்கி வினியோகிக்க மத்திய அரசிடம் ரூ.80 ஆயிரம் கோடி இருக்கிறதா? இந்திய மருந்து நிறுவனம் கேள்வி + "||" + To buy and distribute the corona vaccine Does the central government have a crore Indian Pharmaceutical Company Question

கொரோனா தடுப்பூசியை வாங்கி வினியோகிக்க மத்திய அரசிடம் ரூ.80 ஆயிரம் கோடி இருக்கிறதா? இந்திய மருந்து நிறுவனம் கேள்வி