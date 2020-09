மாவட்ட செய்திகள்

வேலைக்காக பலர் வெளியே வந்து உள்ளதால் கொரோனா பரவல் 2-வது அலை பற்றிய பயம் நிலவுகிறது முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு + "||" + Corona spread Fear of the 2nd wave prevails Speech by Chief Minister Uthav Thackeray

வேலைக்காக பலர் வெளியே வந்து உள்ளதால் கொரோனா பரவல் 2-வது அலை பற்றிய பயம் நிலவுகிறது முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு