மாவட்ட செய்திகள்

பணிகள் நடப்பதில் சிக்கல் இல்லை: ரிங்ரோடு நில உரிமையாளர்களுக்கு கோர்ட்டு மூலம் இழப்பீடு தொகை - நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரி தகவல் + "||" + There is no problem with the tasks going on For landowners with ring road Amount of compensation by the court Highways Officer Information

பணிகள் நடப்பதில் சிக்கல் இல்லை: ரிங்ரோடு நில உரிமையாளர்களுக்கு கோர்ட்டு மூலம் இழப்பீடு தொகை - நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரி தகவல்