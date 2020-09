மாவட்ட செய்திகள்

கொட்டாம்பட்டி பகுதிகளில், விவசாய பயிர்களை ஆய்வு செய்த புள்ளியியல் துறை அதிகாரிகள் - மகசூல் நிலவரத்தை கணக்கிட்டனர் + "||" + In the Kottampatti area, the statistics department officials who inspected the agricultural crops - calculated the yield situation

கொட்டாம்பட்டி பகுதிகளில், விவசாய பயிர்களை ஆய்வு செய்த புள்ளியியல் துறை அதிகாரிகள் - மகசூல் நிலவரத்தை கணக்கிட்டனர்