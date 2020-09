மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், கொரோனாவுக்கு அரசு பஸ் கண்டக்டர் சாவு - கள்ளக்குறிச்சியில் பாதிப்பு 9 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + In Villupuram district, Government bus conductor killed in Corona - Damage 9 thousand crossed in Kallakurichi

