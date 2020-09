மாவட்ட செய்திகள்

காயாமொழி, திருச்செந்தூரில் சி.பா.ஆதித்தனார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை + "||" + Kayamozhi, in Thiruchendur S.P. Aditanar to the idol Respect for flower wear

காயாமொழி, திருச்செந்தூரில் சி.பா.ஆதித்தனார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை