மாவட்ட செய்திகள்

ஏ.பி.எம்.சி. சட்ட திருத்தத்திற்கு 90 சதவீத விவசாயிகள் ஆதரவுமுழு அடைப்பு போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும்முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா வேண்டுகோள் + "||" + The whole blockade struggle must be abandoned At the request of Chief-Minister Eduyurappa

ஏ.பி.எம்.சி. சட்ட திருத்தத்திற்கு 90 சதவீத விவசாயிகள் ஆதரவுமுழு அடைப்பு போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும்முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா வேண்டுகோள்