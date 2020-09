மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்ட திருத்த மசோதாக்களுக்கு எதிர்ப்பு: விவசாய சங்கங்கள் சார்பில் கர்நாடகத்தில் இன்று முழுஅடைப்பு அரசு பஸ்கள் இயங்கும் - ஆட்டோ-கார்கள் ஓடாது + "||" + Opposition to agricultural law amendment bills On behalf of agricultural associations Full blockade in Karnataka today

வேளாண் சட்ட திருத்த மசோதாக்களுக்கு எதிர்ப்பு: விவசாய சங்கங்கள் சார்பில் கர்நாடகத்தில் இன்று முழுஅடைப்பு அரசு பஸ்கள் இயங்கும் - ஆட்டோ-கார்கள் ஓடாது