மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளை ஆதரித்து போராட்டம் நடத்தியதற்காக காங்கிரஸ் ஆட்சியை கலைத்தாலும் கவலையில்லை நாராயணசாமி ஆவேசம் + "||" + In support of farmers For holding the struggle Congress does not care if the regime is dissolved Narayanasamy is obsessed

விவசாயிகளை ஆதரித்து போராட்டம் நடத்தியதற்காக காங்கிரஸ் ஆட்சியை கலைத்தாலும் கவலையில்லை நாராயணசாமி ஆவேசம்