மாவட்ட செய்திகள்

கோவிலுக்கு நேர்த்திக்கடனாக வழங்கும் கன்று குட்டிகளை கேட்டு தாசில்தார் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பெண்கள் உள்பட 107 பேர் கைது + "||" + Will provide a fine to the temple Dasildar office asking for calves 107 people were arrested, including the besieged women

கோவிலுக்கு நேர்த்திக்கடனாக வழங்கும் கன்று குட்டிகளை கேட்டு தாசில்தார் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பெண்கள் உள்பட 107 பேர் கைது