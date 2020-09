மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள வேளாண் சட்டங்களை எதிர்ப்பது ஏன்? கடலூரில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் திருமாவளவன் எம்.பி. விளக்கம் + "||" + Brought by the Central Government Why oppose agricultural laws? At a demonstration in Cuddalore Thirumavalavan MP Description

மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள வேளாண் சட்டங்களை எதிர்ப்பது ஏன்? கடலூரில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் திருமாவளவன் எம்.பி. விளக்கம்