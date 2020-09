மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு தடையின்றி ஆக்சிஜன் செலுத்த கூடுதல் வசதி முண்டியம்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி டீன் தகவல்

For corona patients To deliver oxygen without interruption Extra facility

