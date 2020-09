மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தத்தில் பயோமெட்ரிக் முறையில் பொருட்கள் வழங்குவதில் காலதாமதம் - ரேஷன் கடையை பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + Biometrically in the colony Delay in delivery of goods Public siege of ration shop

குடியாத்தத்தில் பயோமெட்ரிக் முறையில் பொருட்கள் வழங்குவதில் காலதாமதம் - ரேஷன் கடையை பொதுமக்கள் முற்றுகை