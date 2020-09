மாவட்ட செய்திகள்

மாத்தூர் அருகே தொழிற்சாலை எந்திரத்தில் சிக்கி பெண் தொழிலாளி பலி விபத்தை மறைத்ததை கண்டித்து முற்றுகை + "||" + Stuck in the factory machine Female worker killed The siege condemned the cover-up of the accident

மாத்தூர் அருகே தொழிற்சாலை எந்திரத்தில் சிக்கி பெண் தொழிலாளி பலி விபத்தை மறைத்ததை கண்டித்து முற்றுகை