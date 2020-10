மாவட்ட செய்திகள்

தாயை கொன்று உடல் எரிப்பு: ‘வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொன்னதால் அடித்து கொலை செய்தேன்’ சரணடைந்த தொழிலாளி பரபரப்பு வாக்குமூலம் + "||" + Killing mother and burning body: ‘I was beaten to death for telling me to leave the house’- Surrender worker sensational confession

தாயை கொன்று உடல் எரிப்பு: ‘வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொன்னதால் அடித்து கொலை செய்தேன்’ சரணடைந்த தொழிலாளி பரபரப்பு வாக்குமூலம்