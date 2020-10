மாவட்ட செய்திகள்

போடிமெட்டு மலைப்பாதை வழியாக கேரளா சென்ற தொழிலாளர்களுக்கு அனுமதி மறுத்ததால் பரபரப்பு + "||" + Via Bodimettu Hill Trail For workers who went to Kerala Because permission was denied

போடிமெட்டு மலைப்பாதை வழியாக கேரளா சென்ற தொழிலாளர்களுக்கு அனுமதி மறுத்ததால் பரபரப்பு