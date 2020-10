மாவட்ட செய்திகள்

பழிவாங்கும் நடவடிக்கையை கைவிட வலியுறுத்தி அரசு போக்குவரத்துக்கழக தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் 13 பணிமனைகளில் நடந்தது + "||" + Retaliatory action Urging to drop Government Transport Corporation Trade union demonstration It happened in 13 workshops

