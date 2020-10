மாவட்ட செய்திகள்

ஜெயங்கொண்டம் அருகே சாலை வசதி இல்லாத குஞ்சிதபாதபுரம் கிராம மக்கள் + "||" + Near Jayangondam Lack of road facilities The villagers

