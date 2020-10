மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில், மீண்டும் வேகம் எடுக்கும் கொரோனா: 378 பேருக்கு தொற்று; 7 பேர் பலி + "||" + In Salem, the Corona picks up speed again: Infection to 378 people; 7 killed

சேலத்தில், மீண்டும் வேகம் எடுக்கும் கொரோனா: 378 பேருக்கு தொற்று; 7 பேர் பலி