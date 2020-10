மாவட்ட செய்திகள்

கொரடாச்சேரி பகுதியில் பலத்த மழையால் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் சாய்ந்தன - தண்ணீரில் மூழ்கி அழுக வாய்ப்பு உள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை + "||" + In the Koradacheri area Harvest by heavy rain The paddy fields that were ready were tilted

கொரடாச்சேரி பகுதியில் பலத்த மழையால் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் சாய்ந்தன - தண்ணீரில் மூழ்கி அழுக வாய்ப்பு உள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை