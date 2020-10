மாவட்ட செய்திகள்

கோமுகி அணையில் இருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு - அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பங்கேற்பு + "||" + From Gomukhi Dam Opening of water for irrigation Participation of Minister CV Shanmugam

கோமுகி அணையில் இருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு - அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பங்கேற்பு