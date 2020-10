மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கை தாலுகாவில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் பயோமெட்ரிக் முறையில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கும் திட்டம் அமைச்சர் பாஸ்கரன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + In Sivagangai taluka In ration shops In biometric mode Plan to provide essential items Minister Baskaran started

