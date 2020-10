மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு தளர்வை தொடர்ந்து 27 வாரங்களுக்கு பிறகு கூடிய பாப்பாரப்பட்டி ஆட்டுச்சந்தை முறையான அறிவிப்பு இல்லாததால் வியாபாரம் மந்தம் + "||" + Following the curfew relaxation With after 27 weeks Sheep market Due to lack of proper notice Business sluggish

