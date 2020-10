மாவட்ட செய்திகள்

காந்திஜெயந்தியன்று பணிபுரிந்த பணியாளர்களுக்கு இரட்டிப்பு சம்பளம் வழங்காத நிறுவனங்கள் மீது வழக்கு - தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் தகவல் + "||" + On Gandhi Jayanthi For employees who have worked Unpaid double Case against companies Information from the Assistant Commissioner of Labor

காந்திஜெயந்தியன்று பணிபுரிந்த பணியாளர்களுக்கு இரட்டிப்பு சம்பளம் வழங்காத நிறுவனங்கள் மீது வழக்கு - தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் தகவல்