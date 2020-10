மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் வேட்பாளர் யார்? என்பது குறித்து “மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப 7-ந்தேதி முடிவு இருக்கும்” - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + Who is the First-Ministerial candidate? On "The end of the 7th will be in line with the expectations of the people" - Interview with Minister Kadampur Raju

முதல்-அமைச்சர் வேட்பாளர் யார்? என்பது குறித்து “மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப 7-ந்தேதி முடிவு இருக்கும்” - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி