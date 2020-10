மாவட்ட செய்திகள்

முருகம்பாளையத்தில் புதிய டாஸ்மாக் கடை திறக்க எதிர்ப்பு; பொதுமக்கள் சாலைமறியல் - 2 மணிநேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Opposition to the opening of the new Tasmac store Public Roadblock 2 hours traffic impact

முருகம்பாளையத்தில் புதிய டாஸ்மாக் கடை திறக்க எதிர்ப்பு; பொதுமக்கள் சாலைமறியல் - 2 மணிநேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு