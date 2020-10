மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டையில், இணையதளத்தை பார்த்து துப்பாக்கி தயாரித்து விற்க முயற்சி 2 வாலிபர்கள் கைது; நாட்டுத்துப்பாக்கி பறிமுதல் + "||" + In Pudukkottai, Looking at the website Trying to make and sell guns 2 teenagers arrested Country gun seizure

புதுக்கோட்டையில், இணையதளத்தை பார்த்து துப்பாக்கி தயாரித்து விற்க முயற்சி 2 வாலிபர்கள் கைது; நாட்டுத்துப்பாக்கி பறிமுதல்