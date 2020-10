மாவட்ட செய்திகள்

பாம்பன் தூக்குப்பாலத்தில் திடீர் கோளாறு; ரெயில் போக்குவரத்து நிறுத்தம் - மண்டபத்தில் இருந்து ரெயில்கள் சென்றன + "||" + Sudden malfunction on the Pamban suspension bridge; Rail traffic stop - Trains went from the hall

பாம்பன் தூக்குப்பாலத்தில் திடீர் கோளாறு; ரெயில் போக்குவரத்து நிறுத்தம் - மண்டபத்தில் இருந்து ரெயில்கள் சென்றன